Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Settembre 2023

Grande Fratello

Le parole di Giselda Torresan

Stasera nella Casa del Grande Fratello Alfonso Signorini ha voluto parlare un po’ insieme a Giselda Torresan. L’operaia arriva da Pieve del Grappa ed è una persona molto riservata, sta spesso nel suo e alcune volte si isola rispetto a quelle che sono i momenti che si creano all’interno del programma. In settimana ha avuto modo di raccontarsi.

“Sono una che si isola spesso e sta per conto suo, si mette là da sola”. Giselda Torresan ha quindi spiegato da cosa deriva questo suo atteggiamento: “Perché ho sempre paura di intromettermi nei discorsi degli altri. Mi vedo brutta, diciamo. Ho sempre paura e ho avuto sempre queste insicurezze. Quindi delle volte quando loro parlano ho timore di andare là e parlare, anche perché i miei discorsi sono solo di montagna”.

In chiacchiera con Rosy Chin proprio la chef ha fatto capire a Giselda Torresan che non deve sentirsi diversa o sbagliata all’interno di un gruppo, semplicemente ha delle passioni diverse. “Io non riesco a inserirmi quando parlano di film e musica, io non la ascolto….”, ha detto ancora Giselda. Lei crede di non portare niente di più all’interno del gruppo.

D’altro canto invece Rosy Chin crede che Giselda Torresan all’interno del gruppo porta della spensieratezza. A seguire abbiamo avuto modo di vedere anche i confessionali di Lorenzo Remotti e Samira Lui, che hanno speso per lei parole d’affetto e di stima.

Infine Giselda Torresan ha raccontato di aver vissuto in una famiglia come tante: “Si cerca di andare d’accordo. Anni fa ci sono stati problemi, poi risolti. Mio padre è di poche parole e poche tenerezze. Lui è sempre stato uno severo e una persona che sognava per sua figlia una famiglia ecc. Io invece non sono così”.

Con queste parole Giselda Torresan ha voluto raccontare un’altra parte di sé e della sua personalità apprezzata da molti utenti del web, oltre ai suoi compagni della Casa del Grande Fratello.