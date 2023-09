Spettacolo

Vincenzo Chianese | 25 Settembre 2023

Grande Fratello

Le accuse di Heidi Baci e Fiordaliso

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Proprio l’attore infatti ha ammesso di essere interessato alla modella, ricevendo però un due di picche. Nonostante infatti sembrasse che tra i due ci fosse una simpatia reciproca, a un tratto proprio Heidi ha deciso di tornare sui suoi passi e così ha affrontato Massimiliano, che nel mentre si è allontanato dalla coinquilina. Questa sera così nel corso della nuova puntata del Grande Fratello c’è stato un atteso confronto tra la Baci e Varrese e ognuno ha dato la sua versione dei fatti. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Alfonso Signorini ha infatti mostrato una clip in cui vediamo proprio Heidi Baci, che chiacchierava con Fiordaliso, mentre parlava dell’attore. Le due a un tratto hanno accusato Massimiliano di essere uno stratega e proprio la modella ha affermato: “Sai cosa ho pensato? Che gioca. Lui è grande, vuole fare la storia a tutti i costi. Dai, sono passati tre giorni”. Non è mancata la reazione di Marina, che trovandosi d’accordo con Heidi, ha aggiunto:

“Io lo conosco. O ha perso la testa o è uno stratega. Noi donne siamo un po’ maliziose, possono venirci un po’ di dubbi”.

La complicità tra Heidi e Massimiliano cresceva tanto quanto i sospetti di lei e degli altri inquilini della Casa… #GrandeFratello pic.twitter.com/KkpjhZLwaI — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023

In casa nel mentre i concorrenti si sono divisi. Mentre in molti hanno preso le parti di Massimiliano Varrese, tanti altri si sono trovati d’accordo con le parole di Heidi Baci e di Fiordaliso. Ma cosa accadrà dunque tra i due concorrenti nei prossimi giorni? La conoscenza avrà modo di proseguire o Massimiliano e Heidi decideranno di allontanarsi definitivamente? Non resta che attendere per scoprirlo.