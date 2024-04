Giselda Torresan si scontra con Rita Dalla Chiesa dopo i commenti contro Perla e altri gieffini

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo le critiche di Rita Dalla Chiesa alla vittoria di Perla e altri ex del GF, arriva la replica di Giselda Torresan

Si parla ancora di GF a oltre una settimana di distanza dalla sua conclusione. Al centro di tutto ci sono i post social tra ex concorrenti e chi commenta. Ecco che quindi Giselda Torresan è andata a criticare i tweet di Rita Dalla Chiesa che andavano contro la vittoria di Perla e anche molti degli ex inquilini della Casa. Vediamo cosa è successo.

Il tweet di Giselda Torresan contro Rita Dalla Chiesa accede la polemica

Nonostante il GF sia ormai terminato e adesso il pubblico inizi a pensare all’Isola dei famosi (la messa in onda partirà l’8 aprile), comunque il noto reality continua a far parlare. O meglio, sono gli ex inquilini ancora un po’ al centro dell’attenzione. E così qualche giorno fa è spuntato il tweet di Giselda Torresan che è praticamente andata contro Rita Dalla Chiesa.

In pratica la Dalla Chiesa subito dopo la finale del GF era andata contro la vittoria di Perla dicendo come la vera vincitrice fosse stata Beatrice. Aveva anche criticato come questa scelta rappresentasse la realtà del pubblico italiano usando anche parole un po’ forti.

A questo aggiungiamo che qualche giorno dopo aveva fatto anche un commento contro gli ex concorrenti della Casa. Aveva scritto infatti: “Imbarazzanti tutti gli ex del GF che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano? È finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice Luzzi. La normalità della vita è un’altra cosa.”

Proababilmente è stato proprio questo tweet a portare a quello di Giselda Torresan. L’ex concorrente si è scagliata contro la nota conduttrice televisiva e attualmente parlamentare. E non le ha mandate a dire. “Dite a Rita Dalla Chiesa che ho lavorato 14 anni in fabbrica e può verificarlo. Dite che se tutto va bene inizierò un corso. Dite che il pubblico ha scelto Perla”, ha scritto.

Rita Dalla Chiesa non ha replicato, probabilmente non l’ha visto o ha preferito passarci sopra. Sono invece apparsi molti commenti sotto il post di Giselda che sono andati contro di lei.