Isola dei Famosi, quattro concorrenti dell’ultimo GF avrebbero chiesto di partecipare

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Grande Fratello Isola dei Famosi

Stando ad alcuni recenti pettegolezzi pare che alcuni ex concorrenti dell’ultimo GF avrebbero richiesto di poter partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Isola dei Famosi, il rumor sugli ex gieffini

Siamo agli sgoccioli ormai. Tra pochi giorni (precisamente l’8 aprile) dopo la fine del Grande Fratello, parte la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Svelato finalmente il cast ufficiale che farà parte di questa nuova edizione, si parla ancora del GF e non mancano rumor e proposte lavorative per alcuni ex protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini. E c’è chi, tra loro, avrebbe chiesto di prendere parte al programma condotto quest’anno da Vladimir Luxuria.

Mentre Mirko Brunetti e Perla Vatiero si godono il loro amore fuori la Casa (nonostante le frecciatine), così come Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi (che ha anche cambiato look), pare che un’altra coppia abbia avanzato l’idea di volare in Honduras per prendere parte al cast de L’Isola dei Famosi.

A lanciare il pettegolezzo è stato Amedeo Venza sul suo profilo: “Ci giunge voce che due del GF (dovrebbero essere Paolo e Letizia) avrebbero chiesto di partecipare a L’Isola dei Famosi. Ma i loro nomi non compaiono nel cast reso noto da diversi giorni… entreranno in corsa al programma? Non penso proprio”, ha scritto sul suo account di Instagram Venza.

A seguire la Stories su L‘Isola dei Famosi è stata condivisa anche da Deianira Marzano, che ha aggiunto un altro dettaglio: “Si pare che anche Garibaldi e Giselda si sono proposti….”, si apprende.

Le storie Instagram di Amedeo Venza e Deianira Marzano su l’Isola dei Famosi

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni e non abbiamo alcun tipo di conferma sull’ipotesi di un’ipotetica partecipazione di Letizia Petris e Paolo Masella, così come di Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan, a L’Isola dei Famosi. Certo è che se così fosse sarebbe un modo da parte loro per continuare a farsi conoscere dal pubblico.

Ora come ora però prendiamo questa notizia con le pinze. Ma non è escluso che in corso d’opera possano arrivare comunque nuovi concorrenti a L’Isola dei Famosi, oltre a quelli già annunciati.

Il cast del reality show

In attesa di capire cosa succederà, conosciamo intanto il cast de L’Isola dei Famosi. A condurre la trasmissione, come detto, ci sarà Vladimir Luxuria, coadiuvata dalla presenza in studio degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

E i concorrenti de L’Isola dei Famosi chi sono? Tra le donne troviamo: Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen.

Nel cast maschile invece figurano i nomi di: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.