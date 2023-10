Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

La spiegazione di Giselda Torresan

Lo sappiamo molto bene. Giselda Torresan ha sempre affermato di essere una ragazza molto semplice e di vivere con molta gioia la vita in montagna. Non ha mai fatto varie esperienze che i suoi coetanei sono soliti fare, come per esempio andare al cinema o vestirsi in maniera elegante. Lei stessa ha detto che le piace la natura e di trovarsi molto bene da sola.

Questa sera al Grande Fratello ha rivelato di aver sofferto di depressione durante la sua prima e unica storia d’amore. Il ragazzo oggi ha una nuova fidanzata ma durante cinque lunghi anni non si è mai ricordato il suo compleanno e non si presentava nemmeno alle feste comandate.

A un certo punto, tuttavia, il conduttore del reality ha chiesto a Giselda Torresan una curiosità su una foto in particolar presente sul profilo Instagram della concorrente. Qui la vediamo vestita con un abito rosa e i tacchi alti. Nelle scorse settimane il web l’ha accusata di aver mentito e di fingere di essere ciò che non è proprio per tale ragione.

Di conseguenza, anche senza saperlo, ha rivelato la verità su questo scatto:

“Era la cena dell’azienda, della fabbrica. Quella che si fa a fine luglio. Non mi vesto mai elegante. Almeno una volta… Sono andata con mia mamma a fare la foto.

Quei tacchi erano bassi, anche se faccio fatica. Io metto i tacchi e poi cammino con i tacchi normali. Quel giorno il mio collega mi ha sposato la macchina perché non riuscivo a posteggiarla”.

Ecco quindi svelato il mistero della foto di Giselda Torresan. Seguiteci per tante altre news. QUI il video.