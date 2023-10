Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

Grande Fratello

GF, l’eliminato è…Marco Fortunati!

Scontri e chiarimenti, nuove alleanze e dissapori, questo e molto altro è previsto nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello. L’appuntamento di questa sera con il GF ci svela chi è il secondo concorrente eliminato dopo Claudio Roma.

Al televoto del GF di questo inizio settimana troviamo Giselda Torresan (data in vantaggio nei sondaggi come la più votata e dunque colei che si salverà certamente), Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini.

Nel corso della settimana Giselda è stata la gieffina più chiacchierata tra quelli in nomination. Questo perché dopo il faccia a faccia con Beatrice Luzzi, abbiamo avuto modo di conoscere un aspetto differente della sua personalità. Al centro di qualche critica, ancora oggi, è Grecia che non sembra convincere a pieno tutti i suoi compagni. Marco invece è stato uno dei pochi nella Casa del GF a prendere le difese di Beatrice. Sempre con la Luzzi ha avuto un diverbio invece Valentina, perché quest’ultima ha detto di trovare in lei dei tratti somiglianti a Jane Alexander.

Ora che abbiamo fatto un piccolo riassunto di quanto affrontato dai protagonisti che si trovano in nomination, scopriamo invece qual è il risultato del televoto del GF. La prima persona a salvarsi è Giselda. A seguire anche Valentina ha superato l’ostacolo eliminazione. A giocarsi il ballottaggio finale sono invece Grecia e Marco. Tra i due a lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia è…. Marco!

Sono emerse anche le percentuali che vedono Giselda a guidare la classifica della persona più votata e preferita del pubblico del GF. Lei ha totalizzato il 34% di voti. Medaglia d’argento invece per Grecia con il 31%, seguita da Valentina che ha ottenuto il 19% e ha dovuto accontentarsi di un terzo posto, che significa comunque salvezza dall’eliminazione. Niente da fare invece per Marco ha ha chiuso l’esperienza al GF con il 16%.

Marco Fortunati ha dovuto quindi salutare i compagni e lasciare definitivamente il reality show! Un risultato in linea con quelli che erano i sondaggi.