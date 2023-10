“Hai visto come sono bellaaa?!” Il video di Giselda diventa virale

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

Sui social è diventato virale il video di Giselda al GF: “Hai visto come sono bella?”. L’espressione di Giuseppe è un meme

Il video di Giselda diventa virale

Ieri pomeriggio Samira, Heidi e Letizia si sono prese cura di Giselda nella Casa del GF. Le tre gieffine hanno totalmente rivoluzionato il look della loro compagna d’avventura. L’outfit scelto così come il trucco e parrucco hanno lasciato sorpresi anche gli altri inquilini.

A diventare virale però è il video in cui mentre lavava le stoviglie richiama l’attenzione di Giuseppe Garibaldi. Lui si è avvicinato per mettere un po’ di acqua in un bicchiere. Giselda Torresan ha guardato con insistenza il bidello, forse certa che lui avrebbe detto qualcosa. La faccia stupita di Giuseppe è davvero divertente.

“Eh… hai visto come sono bella??! Mi hanno sistemato! Eheh la Sami, la Heidi e la Leti. Il sindaco avrà preso la foto e messa come copertina”, ha detto ancora Giselda. Impassibile Giuseppe Garibaldi, diventato già un meme.

VI PREGO GIUSEPPE VOLEVA SPARARSI MIO DIO #grandefratello pic.twitter.com/985SI2fMLz — Criseyde 💗🎀🧸 (@Criseyde_) October 6, 2023

In occasione della serata da trascorrere tra musica e divertimento, Giselda si è affidata alle sue compagne, soprannominate le GF‘s Angels! Le tre concorrenti hanno interpretato la versione degli angeli più famosi della storia investigativa, come se fossero davvero tre agenti segreti.

L’obiettivo prefissato da Samira, Letizia e Heidi è stato raggiunto. Un vero e proprio make over da parte di Giselda. Da ragazza di montagna a una donna dal look aggressivo e seducente.

Tutte e tre le menzionate hanno avuto un compito ben preciso con Giselda. Per esempio Samira si è occupata dei vestiti. Ha scelto una gonna a tubino nera e un top arricchito di perline. Importante compito anche per Letizia, che si è improvvisata hairstylist optando per un effetto bagnato. Infine Heidi ha invece realizzato il trucco: smokey eyes tagliente e felino.

Il web ha commentato il cambio look da parte di Giselda Torresan e i pensieri sono stati tra i più disparati. Chissà se ora la concorrente deciderà di mantenere questo genere di outfit anche dopo il GF.