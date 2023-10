Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

L’episodio con Grecia e Anita al GF

Mattinata tranquilla nella Casa del GF quest’oggi. Un sabato che scorre piacevole per i concorrenti. Mentre Grecia Colmenares preparava delle uova per la colazione è stata richiamata dagli autori. Come capita infatti molto spesso nel corso della giornata i gieffini devono effettuare necessariamente il cambio batterie. Per tale ragione uno degli altoparlanti si è sentito: “Grecia cambio batterie urgente”.

Dunque a una richiesta del genere da parte degli addetti ai lavori del GF, Grecia non poteva di certo sottrarsi. Lì in cucina a gironzolare c’era anche Anita Olivieri che, in compagnia dell’amica Samira Lui, ha fatto sapere di aver bisogno di una colazione salata. Evidentemente molto affamata ha incaricato la Colmenares alla preparazione del primo pasto della giornata.

Non appena ha sentito che un autore del GF, una voce maschile per la precisione, ha chiesto a Grecia Colmenares di allontanarsi dalla cucina per un attimo, la ragazza è intervenuta. Anita Olivieri ha fatto una battuta: “Deve farmi le uova”. Nel mentre l’attrice di telenovelas ha dato un’occhiata ai fornelli per poi cercare di fare il prima possibile.

Grecia cambio batterie



"Deve farmi le uova"

Ma quanto devi essere meschina per trattarla da schiavetta?#gf #grandefratello pic.twitter.com/tGVC3RkWXQ — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 7, 2023

A far discutere i telespettatori del GF però non è certamente il comportamento di Grecia Colmenares, bensì il modo di porsi da parte di Anita Olivieri. Qualcuno timidamente ha preso le difese della giovane romana, sostenendo si trattasse di una battuta fine a sé stessa, ma non tutti sembrano esserne d’accordo. Anzi è stata oggetto di tantissime critiche da parte dei fan della trasmissione.

Per la maggior parte, infatti il modo di porsi di Anita nei confronti della coinquilina del GF è stato sgarbato: “Ma pensa sia la sua schiavetta?”, ha scritto qualcuno, accompagnato da altre critiche: “Chi si crede di essere” o ancora “Ma prepararsi da sola le uova no?”.

E voi che ne pensate? Continuate a seguirci per altre news sul GF!