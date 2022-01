La confessione di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha fatto una rivelazione sul marito Paolo Bonolis. Ma per capire meglio facciamo un passo indietro. Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito ad Alfonso Signorini fare una domanda indiscreta ad Alex Belli: “Hai mai fatto l’amore con un uomo?“. Questa la risposta:

Ho condiviso. Ho condiviso l’amore libero con un uomo e una grandissima complicità con una donna, chiaramente. Però vedi, l’amore libero non ha confini di genere. Abbiamo lottato tanti anni. Io vengo dal mondo della moda e qua abbiamo il nostro Giacomo con cui abbiamo lottato tantissimo per questa cosa.

A un certo punto, però, Alfonso Signorini ha fatto intervenire anche le due opinioniste. Proprio in questa occasione Sonia Bruganelli ha fatto una rivelazione intima sul passato del marito Paolo Bonolis. La sua affermazione ha sorpreso tutti: “Io pensavo di essere avanti e invece zero, zero. Lui con un uomo? Lui con un uomo o io con una donna? Con un uomo lui sì. Però adesso non posso dirlo. Vabbè, comunque lui sa“.

Il presentatore, colto alla sprovvista, ha fatto una faccia sorpresa e guardando la telecamera ha affermato: “Paolo poi ti chiamo dopo, va bene? Questo è interessante. Hai aperto un mondo“. Chi sarà questo misterioso uomo? Bonolis lo rivelerà oppure non lo sapremo mai? Solo il tempo ce lo dirà. Prima di chiudere il discorso, infine, anche Adriana Volpe ha risposto alla domanda, ammettendo di non avere mai avuto esperienze con altre donne.

In caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news. (QUI il video al minuto 01:14:00).

