Giucas ha infranto il regolamento durante la nomination? Un video sembra incastrarlo

1 Il video contro Giucas Casella

Nella puntata di ieri, giovedì 3 marzo, del Grande Fratello Vip 6 Giucas Casella è stato eliminato. Ma poiché aveva il biglietto di ritorno, è potuto tornare in casa. Così ha preso parte alle nomination palesi insieme agli altri concorrenti rimasti (tranne Lulù e Delia Duran che sono già in finale e le hanno fatte in confessionale).

Proprio le nomintaion, come di solito accade, sono state momento di discussione e sono volate anche parole grosse. Alla fine di tutto, comunque, i tre ad andare in nomination sono stati Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan.

Andando, però, a rivedere il momento delle nomination, sul web qualcuno si è accorto che Giucas Casella sembrerebbe aver fatto un’azione che va contro il regolamento. Analizzando il video in cui le nomination sono finite e tutti ritornano in casa, si vede Giucas che sembra gettare la carta della nomination in terra, come accade sempre. Ma si vede che sul tavolo ne è rimasta un’altra.

Da notare che con la mano DESTRA butta la carta di Jess, come hanno fatto tutti gli altri da regolamento, ma andando via resta un'altra carta proprio dove c'era Giucas…AVEVA DUE CARTE.

Se così fosse, Casella sarebbe andato contro il regolamento, poiché ogni concorrente ha tempo 30 secondi per scegliere chi nominare, gettare a terra le altre carte e restare con la sola del proprio nominato. In questo modo non vengono fatti giochi di “vendetta” proprio durante le nomination.

Giucas Casella ha nominato Jessica e il suo voto è stato fatale per la principessa che appunto è a rischio eliminazione insieme ad altri due vipponi. Dal web arriva a tal proposito l’accusa secondo cui Casella avrebbe scelto successivamente chi nominare e non durante i 30 secondi previsti.

Comunque queste nomination hanno portato a molti scontri in casa.