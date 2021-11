1 GF Vip, Giucas Casella ipnotizza lo studio

Alfonso Signorini ha dimostrato di essere di parola e ha accettato così l’appello di Giucas Casella della scorsa settimana. L’illusionista, infatti, lanciato una sfida al conduttore e detto che sarebbe stato in grado di ipnotizzarlo. Così ieri il gieffino ha avuto il piacere di ricevere l’invito in studio per compiere il suo numero di magia:

“Mi hai sfidato la scorsa puntata? Eh? Hai detto che sarai in grado di ipnotizzarmi stasera? Sai cosa ti dico? Preparati molto bene, perché io ti aspetto in studio adesso. Tu vieni da me in questo momento, Giucas. Esci dalla Porta Rossa e raggiungimi in studio per ipnotizzarmi, se ce la farai”.

Ha detto Alfonso Signorini rivolgendosi a Giucas Casella che, di fretta, si è preparato per raggiungerlo immediatamente come vedete da questo video…

Non è uno scherzo, Giucas… ci vediamo in studio per un esperimento molto interessante! #GFVIP pic.twitter.com/zXmwrj3XgI — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Poco dopo Giucas Casella è arrivato in studio, accolto dagli applausi. Così ha chiesto massima attenzione da parte dei presenti e invitati tutti insieme a partecipare. Non solo Alfonso Signorini, anche le opinioniste, così come gli eliminati, alcuni addetti ai lavori e il pubblico (molti anche da casa), hanno voluto sottoporsi a questo esperimento. Il tutto consisteva nell’incrociare le dita delle mani. Da questo video si vede Giucas concentrato a compiere la sua prodezza, che però non sembra aver funzionato con il conduttore, il quale si è liberato piuttosto facilmente.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, invece, hanno raccontato di non riuscire a slegare le mani, con Giucas Casella soddisfatto di queste loro parole…

Si saldano sempre di più

Si saldano sempre di più

Si saldano sempre di più



1… 2… 3! #GFVIP pic.twitter.com/Dmp2xwaYqv — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Ma non è finita qui, perché sul web sono spuntate delle immagini che potrebbero dimostrare come in realtà il numero di Giucas Casella fosse preparato…