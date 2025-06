Nel corso di una recente intervista, Giucas Casella ha parlato delle sue doti da mentalista e, a sorpresa, ha rivelato di parlare ancora con Silvio Berlusconi. Ecco le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web.

Le dichiarazioni di Giucas Casella

Sono ormai decenni che Giucas Casella è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Il celebre mentalista ha infatti fatto la storia della tv e nel corso degli anni ha preso parte a numerosi programmi cult. Solo nelle ultime ore l’illusionista è tornato al centro dell’attenzione mediatica, dopo aver rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Nel corso della chiacchierata Giucas ha così parlato dei suoi poteri, che lui definisce “un dono della natura”. Ma non solo. Casella ha anche raccontato di un episodio che gli accadde quando era solamente un bambino e in merito ha dichiarato:

“Caddi in un pozzo, stavo per annegare. Gridavo, ma mamma era sordomuta, non poteva percepire le urla. Eppure avvertì il pericolo: si buttò per recuperarmi. Lì telepaticamente qualcosa è successo”.

Da quel momento, prosegue Giucas Casella, iniziarono a capitargli cose strane e tra gli episodi più bizzarri l’illusionista ne ricorda uno in particolare: “Incontrai su un sentiero una vipera. La fissai terrorizzato: si pietrificò”. Ma non è finita qui. Sempre nel corso della chiacchierata, il mentalista ha parlato anche di Silvio Berlusconi e a quel punto, spiazzando tutti, ha fatto una confessione inaspettata: “Un uomo straordinario, generoso, giocherellone. Ogni tanto ci parlo ancora adesso, sta benissimo”.

Poco prima della fine dell’intervista, Casella ha ribadito di essere fluido e in merito ha specificato: “Sono per il libero amore: ho avuto rapporti sia con uomini sia con donne”. Infine, menzionando la lunga relazione con Valeria Perilli, Giucas ammette: “Ognuno a casa sua: ecco perché va avanti da tanti anni”.