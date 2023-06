NEWS

Andrea Sanna | 6 Giugno 2023

Uomini e donne

Giulia Cavaglià, la stoccata di un’ex tronista

Sui social nella giornata di ieri Giulia Cavaglià ha annunciato la fine della lunga relazione con il fidanzato Federico Chimirri. Secondo le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, la causa di questa rottura è il tradimento da parte del ragazzo. La notizia ha chiaramente fatto il giro del web e non sono mancati pareri discordanti a riguardo.

A commentare l’episodio ci ha pensato anche Jessica Antonini, anche lei in questi anni protagonista del programma di Maria De Filippi. E non ci è andata tanto per il sottile. Piuttosto decisa e sicura del suo pensiero la Antonini ha lanciato stoccate qua e là a Giulia Cavaglià. Ecco quello che ha scritto in una storia pubblicata su Instagram:

“Altro giro, altri follower…”, ha esordito così l’ex volto del dating show sui social. Per poi aggiungere: “Dovrebbe essere firmata Cavaglià cit”. E ancora: “Ma se le prende un attacco di panico per l’aereo figuriamoci per le corna… Daje Giulia, altre due sponsorizzazioni e ti rifai pure l’intestino e arrivi a essere carina”.

In questo caso ha fatto riferimento allo sfogo di ormai diverse settimane fa da parte di Giulia, quando ha perso l’aereo a causa di un ritardo e sui social ha raccontato che la sicurezza non le ha permesso di passare, dato che il velivolo era in ritardo. La situazione pare abbia poi provocato un attacco di panico in Giulia Cavaglià e da qui il riferimento di Jessica.

Ma non è finita qui. Questo perché Jessica Antonini ha lanciato un’altra bordata a Giulia Cavaglià, menzionando un ex di quest’ultima: “Una grande compassione va a Francesco Sole. Tranquilli abbiamo tutti una Cavaglià di cui sotterrarci”.

La storia Instagram di Jessica Antonini su Giulia Cavaglià

Oltretutto sempre Jessica Antonini ci ha tenuto a fare un appunto dopo l’uscita dei primi articoli con le sue dichiarazioni rivolte a Giulia Cavaglià: “Tronista contro? Non mi metto contro chi piange per un aereo. Io vivo di vita vera! Please”.

Ci sarà la replica di Giulia Cavaglià?