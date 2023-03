NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2023

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano al centro del gossip

Nelle ultime settimane a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Giulia De Lellis e Andrea Damante. Da tempo infatti si mormora che l’influencer sia in crisi con il fidanzato Carlo Beretta, al punto da non partecipare nemmeno al compleanno della suocera, trovandosi in America per lavoro. Contemporaneamente, secondo le voci di corridoio, sembrerebbe che anche Damante ed Elisa Visari si siano lasciati, nonostante al momento i due non abbiano confermato i pettegolezzi. Ma non è finita qui. Solo di recente proprio Giulia ha condiviso sui social la canzone che ha fatto da colonna sonora all’ultima esterna con Andrea a Uomini e Donne, e il gesto naturalmente non è passato inosservato.

Adesso per di più a rivelare nuovi retroscena è il settimanale Chi, che svela cosa starebbe accadendo. Secondo la rivista Giulia De Lellis e Andrea Damante avrebbero ripreso a frequentarsi. Ma non solo. Sembrerebbe, sempre secondo quanto riportato, che Elisa Visari abbia trovato dei messaggi sul cellulare dell’ex tronista, che avrebbe inviato anche a Carlo Beretta. Questo quanto si legge su Chi, e quanto riporta anche blogtivvu:

“Elisa Visari, fidanzata (fino a qualche giorno fa) di Andrea Damante, si è vista lasciare più bagagli che armi l’appartamento dove i due convivevano. Non per sua scelta, pare. Com’è andata? Come al solito: c’è il caro, vecchio cellulare lasciato incustodito, i messaggini trovati per caso, la scenata di lei che però non accenna ad andarsene sbattendo la porta. E lui che la invita fuori (e no, non come lei vorrebbe). […] Prima, però Elisa ha modo e tempo di rendere partecipe Carlo degli scambi trovati sul telefonino. E Carlo? Non parla, non è esattamente felice come al carnevale di Rio, ma tace”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di indiscrezioni e che non c’è alcuna conferma reale che proverebbe che Giulia De Lellis e Andrea Damante abbiano ripreso a frequentarsi. Attualmente infatti i due risultano essere ancora ufficialmente fidanzati con Carlo Beretta (che di recente è apparso sui social insieme a Giulia) ed Elisa Visari, e a oggi dunque i gossip sono destinati a rimanere tali.