Per Natale Giulia De Lellis ha fatto un regalo molto costoso al fidanzato Tony Effe. Al rapper ha regalato infatti una borsa dal 21 mila Euro. Sui social la scelta è stata molto chiacchierata e Tina Cipollari ha ironizzato: “Comprata sulla spiaggia”.

Mentre si vocifera una presenza di Giulia De Lellis come co-conduttrice al Festival di Sanremo e si sta parlando tanto della dedica social a Tony Effe, si sta parlando anche di un costoso regalo. L’influencer ha infatti regalato una borsa molto costosa al rapper per Natale. Si tratta di una Hermes, tra i modelli più famosi del brand. Il costo? La bellezza di 21 mila Euro!

La scelta fatta da Giulia De Lellis ovviamente è stata molto chiacchierata sul web e anche Tina Cipollari si è esposta sull’argomento. L’opinionista di Uomini e Donne ha scherzato su Instagram con una battuta pungente delle sue. Il commento come possiamo vedere è presente sulla pagina Instagram dal nome, Lifestyle Magazine.

In risposta a un post sulla pagina che ha postato la storia pubblicata da Tony Effe con dedica a Giulia De Lellis per questo bel regalo, Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di dire la sua e fare una battuta piuttosto ironica sulla faccenda. L’opinionista si è lasciata andare a un commento divertente che ha raccolto una serie di commenti e like: “Sì, comprata sulla spiaggia”.

Il commento di Tina Cipollari su Giulia De Lellis e Tony Effe

Battuta a parte, il regalo di Giulia a Tony è un pezzo davvero molto speciale, dato che si tratta di una borsa extra lusso, di colore arancione. Peraltro è stata anche personalizzata dalla De Lellis che ha voluto incidere il nome di Tony. La “o” però è incisa a forma di cuore.

Un modo come un altro per ribadire la loro relazione, che ormai vivono alla luce del sole e che non nascondono più, come mostrato anche dalle dediche pubblicate sul web recentemente. Al concerto di Capodanno, poi, Giulia De Lellis era presente e gli è stata sempre accanto.