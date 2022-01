1 I regali che ha ricevuto Giulia De Lellis

Solo poche ore fa Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 26esimo compleanno, che tuttavia è trascorso in maniera diversa rispetto agli anni passati. Come sappiamo infatti attualmente la nota influencer è in quarantena, essendo risultata positiva al Covid. Per fortuna però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta bene e non ha accusato rilevanti sintomi. Proprio in occasione del suo compleanno così Giulia ha postato degli scatti bollenti sul suo profilo Instagram, in cui appare raggiante e bella come non mai. Queste le sue parole in merito:

“Accolgo i miei 26 anni danzando, esattamente così. Con il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte. Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello, grazie a chi c’è sempre stato, chi c’è e chi ci sarà. Con amore, G”.

Nonostante abbia trascorso il compleanno in quarantena però, Giulia De Lellis ha ricevuto l’affetto della sua famiglia, di Carlo Beretta, dei suoi amici e dei suoi fan. Sui social infatti l’influencer ha anche mostrato i regali che ha ricevuto. Nel breve filmato condiviso vediamo non solo molti mazzi di fiori, ma anche diverse buste firmate Louis Vuitton. Pur non avendo mostrato il contenuto dei pacchi, si può ipotizzare che la De Lellis abbia ricevuto dei regali di lusso, che senza dubbio sono stati di suo gradimento.

Giulia De Lellis mostra i regali ricevuti per il suo compleanno. pic.twitter.com/cSRSIBH2Nm — disagiotv (@disagio_tv) January 16, 2022

