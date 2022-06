1 Andrea Damante interviene sul presunto scontro

Sebbene ci siano state delle smentite si continua a parlare del presunto scontro tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari. Entrambe sono accomunate per la relazione con Andrea Damante. La prima, ormai sua ex, e la seconda sua attuale fidanzata. Qualche giorno fa a suscitare polemica è stato un video postato su TikTok dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Breve clip che in tanti hanno visto come una frecciatina verso Elisa.

La Visari, a sua volta, ha pubblicato un altro filmato che alcuni hanno interpretato come una risposta a quanto detto da Giulia De Lellis. Ma c’è un ma. Probabilmente i più hanno viaggiato troppo con la fantasia, poiché nessuna delle due voleva arrivare a uno ‘scontro’ a distanza sui social. Anzi.

Tra le altre cose Giulia De Lellis è intervenuta per chiudere questa la polemica che ne è scaturita con una serie di video pubblicati nelle storie di Instagram. Adesso a parlare a riguardo è stato Andrea Damante. Il deejay veronese è stato intercettato da The Pipol TV e a domanda diretta ha risposto con un secco: “Sono tutte put****te”, come se volesse restare fuori da tali pettegolezzi che coinvolgono l’ex e la sua dolce metà.

Vedremo se ci saranno degli sviluppi e se Giulia De Lellis deciderà o meno di intervenire. Nel mentre l’influencer in questi giorni è stata costretta a chiarire anche un’altra questione che riguarda, però, il suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta…