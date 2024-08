Giulia De Lellis apparirà in un progetto come attrice per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia. Il video

Giulia De Lellis sarà protagonista di un cortometraggio che verrà trasmesso al Festival del Cinema di Venezia. Ecco di cosa si tratta e quando sarà possibile vederlo.

Giulia De Lellis attrice al Festival del Cinema di Venezia

Questa estate di Giulia De Lellis se ne è parlato veramente tanto per quanto riguarda la sua vita privata. Molti rumor infatti la vorrebbero insieme a Tony Effe, in quanto da mesi stanno venendo paparazzati in giro per l’Italia. Più volte sono stati avvistati nel dietro le quinte dei concerti del cantante oppure in vacanza insieme.

Al momento non sappiamo quale sia la verità e nell’attesa possiamo concentrarci su un nuovo progetto lavorativo di Giulia. A partire dal 2 settembre sarà disponibile il cortometraggio ‘101%‘ all’interno del quale sarà presente anche la De Lellis come attrice. Ma la notizia principale è che verrà trasmesso in anteprima al Festival del Cinema di Venezia:

“Non mi sono dimenticata di dirvi una cosa, stavo solo aspettando il momento giusto. Sono super felice perché quest’anno sarò per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia come attrice. Per questo progetto meraviglioso con Serena Corvaglia alla regia, è una produzione di Rai Cinema e ci saranno le musiche di Geolier.

Sarà un progetto che secondo me vi piacerà, a me è piaciuto. Non solo farne parte ma anche in generale. Volevo raccontarvelo brevemente, presto vi darò un sacco di dettaglio, sono troppo felice”.

Qui sopra possiamo vedere il trailer completo della produzione Rai Cinema che vanta proprio Giulia De Lellis tra i protagonisti. Al momento non sembra ancora molto chiara la trama ma sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Non vediamo l’ora di vedere l’influencer percorrere il red carpet per poi presentare questa sua nuova fatica dopo il film “Genitori vs Influencer” uscito nel 2021.