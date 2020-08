Giulia De Lellis incontra Chiara Ferragni in vacanza: il video

1 In Sardegna Giulia De Lellis ha incontrato Chiara Ferragni e il video del momento sta già facendo il giro del web. Ecco cosa è accaduto tra le due influencer

Sono passati anni da quando Chiara Ferragni si è imposta sulle scene come prima influencer italiana, e da allora la blogger ne ha fatta di strada. Grazie al suo impegno e alla sua dedizione, in breve tempo sono apparse centinaia di altre star del web, che a poco a poco hanno conquistato il cuore del pubblico fino a quando quello dell’influencer non è diventato un vero e proprio lavoro. Ad oggi tra i volti più amati sui social, oltre a quello della Ferragni, c’è anche quello di Giulia De Lellis, che dopo il debutto a Uomini e Donne ha iniziato a lavorare sul web, diventando una delle blogger più seguite di sempre. Tuttavia spesso in molti hanno ipotizzato che proprio tra Chiara e Giulia potesse esserci dell’astio o della rivalità. Più volte si è infatti parlato di una presunta antipatia tra le due.

Ciò nonostante pare che le cose non stiano proprio così. Solo qualche ora fa infatti Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono incontrate in Sardegna, dove entrambe stanno trascorrendo le loro vacanze, e il momento non è passato inosservato. Le due blogger si sono così salutate calorosamente. La stessa ex corteggiatrice, che più di una volta ha manifestato la sua ammirazione per la Ferragni, ha chiesto alla moglie di Fedez:

“Sto bene dai, e voi?”.

A quel punto Chiara ha annuito sorridente, segno che tra le due ci sia stima reciproca. Il video del momento ha in breve fatto il giro del web, e già in molti sognano una collaborazione tra la Ferragni e la De Lellis.

Nel mentre in queste settimane Giulia De Lellis sta affrontando la separazione da Andrea Damante dopo la crisi che li ha colpiti, confermata dalla stessa blogger. Qualche ora fa inoltre era anche giunta voce che a mettersi in mezzo tra i due fosse stata niente che meno che la madre del deejay, che avrebbe causato non pochi problemi alla coppia. Scopriamo di più in merito e la replica della mamma di Damante.