Nicolò Figini | 19 Agosto 2023

In queste ore si è diffusa la notizia della morte di Tommy, il cagnolino di Giulia De Lellis

La scomparsa del cane di Giulia De Lellis

Sono ormai diverse settimane che Giulia De Lellis parla ai suoi follower dei problemi di salute del cane Tommy. Purtroppo, sembra proprio che il cagnolino non ce l’abbia fatta e sia morto in queste ore. Al momento non c’è stato un annuncio ufficiale da parte dell’influencer, ma alcuni segnali sono stati lanciati tramite una ultima Story su Instagram.

Inquadrando il cielo al tramonto, infatti, la De Lellis ha scritto “Ciao, amore mio”. La stessa cosa ha fatto anche la mamma dell’influencer, la quale ha condiviso la medesima immagine aggiungendo “Mi manchi”.

Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, e che proverebbe la triste scomparsa di Tommy, starebbe anche in un messaggio scritto da un parente di Giulia:

“Ciao piccolo. Oggi mi è arrivata la chiamata per dirmi che non c’eri più e mi si spezza il cuore. Mi manchi piccolo. Starai sempre nel mio cuore, ti amo. Ti amo, Tommy”.

Il messaggio che sarebbe stato scritto da un parente di Giulia De Lellis

Questa frase è accompagnata anche dalle emoji delle orme di un cane e dal muso del cagnolino. Tutti indizi che, purtroppo, sembrano confermare la dipartita dell’animale al quale Giulia De Lellis era molto affezionata. L’influencer al momento non ha ancora parlato pubblicamente, perciò rimaniamo in attesa.

Tommy era affetto dalla idrocefalia, una condizione neurologica che può colpire gli amici a quattro zampe. Si tratta di un accumulo anomalo di un liquido cerebrospinale nel cranio.

Il cagnolino era stato ricoverato e sottoposto a un’operazione che, a detta di Giulia, era andata a buon fine.

