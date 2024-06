NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Giulia De Lellis

In queste ore Giulia De Lellis ha condiviso una storia sui suoi social. Tuttavia alcuni utenti hanno notato che proprio dietro l’influencer c’era nientemeno che Joe Jonas.

Giulia De Lellis sui social con…Joe Jonas

Sono ormai anni che il nome di Giulia De Lellis è uno dei più noti del mondo dello spettacolo. Col passare del tempo infatti l’influencer ha saputo conquistarsi l’affetto degli utenti e oggi è seguita da milioni di persone. Solo di recente come sappiamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita anche al centro del gossip e del pettegolezzo. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Carlo Beretta infatti Giulia è stata beccata ripetutamente con Giano Del Bufalo e pare che i due abbiano dato il via a una conoscenza.

Tuttavia solo nelle ultime ore la De Lellis, nel corso di un’intervista, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il fratello di Diana Del Bufalo e in merito ha affermato: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.

Sempre in queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Attualmente infatti Giulia De Lellis si trova in vacanza in Montenegro. Sui social così l’influencer sta testimoniando il suo viaggio ma una recente storia sta facendo discutere. L’ex Vippona ha infatti condiviso un breve filmato in cui la vediamo su una barca. Alle spalle di Giulia però, come hanno notato in molti, appare nientemeno che Joe Jonas!

Giulia De Lellis insieme a Joe Jonas pic.twitter.com/eAYCRfhRJs — disagiotv (@disagio_tv) June 7, 2024

Ovviamente il video ha prontamente fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti.