“Ci sono alti e bassi”, così uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island svela come procede la sua relazione con la fidanzata, ma le sue parole preoccupano i fan!

Temptation Island, parla uno dei fidanzati

Con il debutto della nuova edizione di Temptation Island, si sta a lungo parlando degli ex protagonisti della storia recente o passata del programma. Spesso ci si è chiesti come procede per le coppie e se alcune di esse hanno ritrovato l’amore dopo la rottura.

In quest’ultima stagione della trasmissione a far parlare di sé è stata la relazione tra Matteo Vitali e Siria Pingo. I due sono fidanzati da sette anni e lei dopo aver perso tanti kg aveva bisogno di capire se il suo cambiamento avesse provocato delle conseguenze nel suo rapporto con il ragazzo. Così si è avvicinata al tentatore Simone, mentre Matteo ha fatto il possibile per riconquistare il suo cuore. Al falò di confronto finale di Temptation Island i due si sono riappacificati e tornati insieme. Ma oggi come stanno, sono ancora fidanzati?

Nel video “un mese dopo” la coppia aveva raccontato che la loro relazione procedeva passo dopo passo. Di quell’esperienza, come per sua stessa ammissione su Instagram, conserva tanti momenti. Il più bello però sembra essere senza dubbio quando ha rivisto Siria. Ma oggi come sta andando tra loro? A rispondere è stato proprio Matteo, che ha rivelato il loro rapporto oggi dopo Temptation Island: “Bene. Abbiamo alti e bassi come in una coppia però il nostro rapporto è migliorato”.

La storia Instagram di Matteo di Temptation Island

Come in qualsiasi coppia quindi tra Matteo e Siria non manca qualche piccola difficolta che, però, entrambi stanno cercando di superare. Il fatto che il rapporto sia migliorato e andato avanti è molto importante affinché la loro relazione possa avere il lieto fine sperato.

Nonostante ciò però il fatto che ci siano degli “alti e bassi”, sembrerebbe avere un po’ preoccupato i fan della coppia, che si augurano si possano appianare le difficoltà.