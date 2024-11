Sappiamo bene che dopo Temptation Island, Giulia Duranti ha ritrovato l’amore con un amico del suo ex Mirco Rossi. Adesso, a seguito delle critiche, il suo nuovo fidanzato rivela quando è iniziata la loro storia.

I retroscena sulla nuova storia di Giulia Duranti

In queste settimane si sta discutendo molto di Giulia Duranti e Mirco Rossi. Dopo la fine della sua lunga relazione, l’ex volto di Temptation Island ha infatti ritrovato l’amore con un amico del suo ex compagno. Giulia è così finita al centro della bufera e in molti l’hanno ingiustamente accusata. Adesso dunque a rompere il silenzio è proprio Andrea Piteo, il nuovo fidanzato della Duranti, che nel corso di una lunga intervista con FanPage ha per la prima volta rotto il silenzio. Partendo dal suo legame con Mirco, il giovane elettricista ha affermato:

“Mirco e io facciamo entrambi a calcio a 11 ma non è vero che giochiamo insieme da 10 anni. Ci conosciamo da tempo ma non siamo amici. Per me gli amici sono quelli che ho conosciuto da bambino e continuo a frequentare ancora oggi. Con Mirco abbiamo giocato insieme ma siamo conoscenti, sicuramente non amici stretti”.

Ma non è finita qui. Andrea ha anche rivelato quando è iniziata in realtà la storia con Giulia Duranti, mettendo dunque a tacere i pettegolezzi. In merito Piteo ha dichiarato: “La storia con Giulia è cominciata dopo il programma. Il fatto che ci frequentassimo da prima di Temptation Island è una falsità. Lei e io conosciamo la verità, non ci interessa altro”.

Infine, facendo chiarezza su una presunta rissa che ci sarebbe stata con Mirco, Andrea aggiunge: “C’è stata una discussione negli spogliatoi. Mirco è entrato e, senza nemmeno salutare, è venuto ad accusarmi. Sosteneva che io e Giulia ci frequentassimo già da prima che loro partecipassero a Temptation Island. Non c’è stata una rissa, né ci siamo picchiati. Ci siamo spinti ma sono intervenuti immediatamente gli altri ragazzi presenti per evitare che litigassimo”.