Non tutti ricordano che nel corso della terza edizione de La Talpa, alcuni sconosciuti tentarono di assalire i concorrenti. A intervenire furono così la produzione del reality show e la sicurezza.

Cosa accadde a La Talpa 3

In queste ore si sta molto parlando de La Talpa. Dopo anni di richieste e di attesa infatti ieri sera il reality show ha debuttato su Canale 5 con la nuova edizione, che vede la conduzione di Diletta Leotta. I 10 concorrenti dunque hanno dato il via al loro percorso e già diversi sono i sospetti su alcuni dei protagonisti. Come è noto infatti all’interno del gruppo si nasconde un traditore, che settimana dopo settimana saboterà i suoi compagni, cercando naturalmente di non essere beccato.

Mentre attendiamo le prossime puntate per saperne di più, in queste ore sui social stanno girando alcuni video celebri risalenti alla terza edizione del reality show. Dopo avervi mostrato il momento in cui Karina Cascella sbottò contro l’intero gruppo, adesso vi riportiamo alla mente un altro episodio che accadde sempre quell’anno, che all’epoca destò non poco scalpore.

Nel corso della terza edizione de La Talpa infatti alcuni sconosciuti tentarono di assalire i concorrenti, intrufolandosi nel cuore della notte sulla barca in cui vivono i protagonisti della trasmissione. A quel punto fu necessario il pronto intervento non solo della produzione del reality show, ma anche quello della sicurezza. Nonostante il forte spavento tuttavia non ci furono gravi conseguenze e le persone in questione furono messe in fuga. In rete nel mentre il video di quel momento è tornato virale e in molti stanno ricordano questo singolare episodio.

no questo momento iconico quando i concorrenti stavano per essere amm4zz4ti da degli sconosciuti che si stavano intrufolando nell'abitazione ajsjsjs pic.twitter.com/w2akK9t5Hi — sasi🪁 (@p0liedrico) November 5, 2024

Il pubblico nel frattempo sta già facendo svariate teorie sui nuovi protagonisti del programma. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate e chi sarà stavolta il traditore? Non resta che attendere per scoprirlo.