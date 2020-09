1 Dopo essere guarita dal Covid-19, Giulia Latini arriva a Venezia per il Festival del Cinema, ma scoppia la polemica. Ecco cosa è accaduto

Sono passate diverse settimane da quando Giulia Latini ha svelato di aver contratto il Covid-19. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è risultata positiva alla malattia dopo una vacanza in Sardegna, e a quel punto ha iniziato un lungo isolamento. Tantissimi sono stati i messaggi di pronta guarigione per la blogger, che nel mentre ha aggiornato passo passo i fan sul suo stato di salute. Tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, e solo qualche giorno fa sui social è arrivata la lieta notizia: Giulia è guarita dal Covid! Per due volte di fila infatti il tampone ha dato esito negativo e così la Latini è potuta tornare alla normalità. Queste le sue dichiarazioni su Instagram:

“Ho fatto il test: secondo esito negativo. Non immaginate la mia felicità. Ora faccio comunicazione l’ASL e sono libera. Mi sono arrivati una valanga di messaggi da parte di persone veramente contente per me. Grazie a tutti”.

Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato Giulia Latini al centro della polemica. Come sappiamo attualmente si sta svolgendo il Festival del Cinema di Venezia, e come sempre numerosi sono i volti dello spettacolo, italiani e non, che accorrono alla manifestazione. Dopo aver già visto sfilare sul red carpet nomi del calibro di Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Marco Fantini, Andrea Damante, e molti altri, ad arrivare a Venezia è stata anche la stessa Latini. Ciò nonostante in molti non hanno gradito la situazione e per questo diversi utenti hanno iniziato ad attaccate duramente l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.

Giulia a quel punto è stata costretta ad intervenire, affermando di essere totalmente guarita dal Covid-19, e di non poter più contagiare nessuno. Nel mentre la Latini non è l’unica ospite del Festival del Cinema a finire al centro della polemica. Solo qualche ora fa a finire sotto le luci mediatiche sono state anche Elisa De Panicis e Mila Suarez. Rivediamo cosa è accaduto.