NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2023

Ilary Blasi

Il compleanno di Ilary Blasi

Ilary Blasi nella giornata di ieri ha festeggiato il suo 42esimo compleanno. Per l’occasione la conduttrice ha avuto modo di trascorrere dei giorni insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller in Marocco. Qui sono stati protagonisti di una romantica cena, come testimoniato sui social. Il tutto in attesa della prossima puntata de L’Isola dei Famosi, in programma eccezionalmente martedì su Canale 5.

Proprio nella location delle vacanze, Ilary Blasi ha avuto modo di incontrare Nicola Savino, con cui ha condiviso la passata edizione de L’Isola dei Famosi, lei come conduttrice e lui nel ruolo di opinionista. In base a quanto mostrato sui social e ripreso anche da Pipol Gossip, i due si sono beccati nello stesso resort. C’è chi pensa si tratti di una casualità, ma c’è anche chi crede che dietro ci sia qualcosa sotto.

Storia Instagram di Ilary Blasi

Sebbene Nicola Savino sia impegnato su TV8 c’è chi scommette il ritorno su Canale 5 per riprendersi il suo posto nel reality show, ora occupato da Enrico Papi. Da quel che si mormora ed è stato riportato da TV Blog ci sarebbero delle frizioni tra quest’ultimo e Ilary Blasi. Pare che la conduttrice, così come anche gli autori, non abbiamo apprezzato l’esuberanza e alcuni gesti compiuti dall’opinionista. Secondo Pipol Gossip, addirittura, ci sarebbe la possibilità di una sostituzione imminente di Papi (che sui social appare invece molto sereno).

Da qui dunque l’idea che l’incontro tra Ilary Blasi e Nicola Savino possa non essere del tutto casuale e che dunque sotto possa esserci dell’altro. Sebbene sia difficile a dirsi, considerando anche l’impegno lavorativo preso dall’ex iena, c’è da dire che il rumor si fa sempre più insistente.

E non è finita. Perché a dare ulteriore adito al gossip anche i mancati auguri di compleanno di Enrico Papi a Ilary Blasi. Che sia un ulteriore indizio? Potrebbe anche essere che l’opinionista e conduttore abbia preferito fare gli auguri alla sua collega privatamente e, di conseguenza, è per questo che lui sui social non ha scritto nulla.

Per ora tanti chiacchiericci ma nessuna conferma. Staremo a vedere se i diretti interessati interverranno pubblicamente.