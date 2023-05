NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

Grande Fratello Vip

La replica di Sonia Bruganelli

Si continua a discutere del futuro di Sonia Bruganelli al GF Vip. Sarà ancora opinionista del reality show? Difficile a dirsi, almeno per ora, anche se non mancano le indiscrezioni. Intanto Dagospia ha lanciato un gossip secondo cui la moglie di Paolo Bonolis sarà sostituita da Giulia Salemi. L’influencer ed ex protagonista (per ben due volte) della trasmissione, secondo il sito, potrebbe passare da inviata social a opinionista:

“Dite alla sposatissima Sonia Bruganelli che il prossimo anno al suo posto come opinionista del Grande “Flagello” Vip potrebbe palesarsi la influencer de’ noantri Giulia Salemi, amatissima da Signorini, dai social e dall’azienda. Come la prenderà la signora Bonolis? Chi vivrà vedrà”.

Questo quanto si apprende dal portale diretto da Roberto D’Agostino. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Sonia Bruganelli, che sul suo profilo Instagram ha condiviso la notizia e commentato. Questa la sua replica: “Ma, precisamente, da quando vi interessa tanto quello che accadrà nella mia vita???”.

La storia Instagram di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli dunque al momento non si è pronunciata e ha ribattuto così al pettegolezzo. C’è da dire che lei stessa in un’intervista a Sorrisi ha spiegato più volte che al suo posto vedrebbe bene proprio figure come Giulia Salemi e Soleil Sorge. Dunque chissà non possano essere prese in considerazione due volti amati come le due influencer.

La replica di Sonia Bruganelli, va ad aggiungersi al gossip uscito giorni fa lanciato sempre da Dagospia. Il portale aveva informato gli utenti sulla presunta fine del matrimonio tra l’imprenditrice e Paolo Bonolis. I due, però, letta l’indiscrezione hanno pubblicato un video sui social facendosi una grassa risata, oltre a smentire che la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea. Stesso discorso fatto dall’opinionista del GF Vip 7 anche da Silvia Toffanin a Verissimo la scorsa settimana.