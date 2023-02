I canali social di Amici 22 fanno una gaffe e spoilerano il destino di Jore nella scuola

NEWS

13 Febbraio 2023

Amici 22

Jore è stato ufficialmente eliminato da Amici 22?

Nella puntata di domenica di Amici 22 Rudy Zerbi ha fatto entrare nella scuola un nuovo ragazzo, Mezkal. E ha detto che sta valutando se sostituire uno dei suoi allievi. Già a primo impatto anche il pubblico ha capito che potesse essere uno tra Jore e Piccolo G. Aaron infatti sta andando molto bene (a parte delle piccole insicurezze che nasconde, ma che ha dimostrato di essere in grado di farle uscire).

Proprio nel daytime di oggi Rudy ha incontrato Jore insieme a Lorella Cuccarini per sentire il compito su Lucio Battisti che lei gli aveva assegnato. In particolare il compito verteva sul tirare fuori certe emozioni. E purtroppo in questo lui non ci è riuscito. Ecco che allora dopo Zerbi ha parlato al cantante del fatto che possa davvero essere sostituito dal nuovo arrivato se non sarà in grado di tirare fuori le emozioni che ha dentro.

Per ora è rimasto tutto in sospeso, ma sul web si pensa che Jore sia stato già eliminato dalla scuola. Per quale motivo gira questa teoria? Il problema è del profilo Instagram ufficiale del talent che ha pubblicato due post (uno di canto e uno di ballo) su una gara che riguara gli allievi di Amici 22. Si tratta di una gara di creatività in cui i ragazzi hanno pubblicato sui propri profili TikTok un video e sarà il pubblico a decidere chi è stato il più creativo.

Andando sul post del canto notiamo che Jore non è presente, mentre Mezkal sì. L’account Instagram di Amici ha quindi spoilerato l’eliminazione di Jore che magari vedremo nei prossimi daytime prima della puntata di domenica?

C’è chi pensa anche che magari il giovane cantante fosse malato, però le coincidenze dei due eventi fanno davvero pensare. Potete intanto rivedere il daytime di oggi di Amici sul sito di Witty TV.