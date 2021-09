Ecco chi è il vippone che ha bloccato Giulia Salemi

Per due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, insieme alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, su Mediaset Play va in onda anche il GF Vip Party. La trasmissione online vede alla conduzione la coppia esplosiva formata da Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Come ogni puntata non mancano numerosi ospiti e questa sera Giulia e Gaia hanno avuto modo di fare quattro chiacchiere con Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip 5 insieme alla Salemi. Ovviamente anche in questo appuntamento non sono mancate le domande, alcune giunte anche dagli utenti del web. Qualche curioso ha voluto sapere dal deejay pugliese con chi non rifarebbe il reality e gli sta meno simpatico di altri. Lui ha risposto facendo il nome di Massimiliano Morra.

Ed è proprio da qui che arriva la notizia del titolo del nostro articolo. Perché Andrea Zelletta ha voluto sapere da Giulia Salemi cosa ne pensasse lei, porgendole la medesima domanda. Inizialmente la conduttrice ha riso al quesito, poi però ha risposto:

“Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata”. Giulia Salemi ha continuato poi a ricordare che loro nella Casa avevano avuto qualche incomprensione, ma che non pensava di arrivare ad essere addirittura blocca sui social. Ecco il video sotto in cui Giulia ha rivelato quanto successo…

Andrea Zelletta e Gaia Zorzi alle parole di Giulia Salemi sono rimasti molto sorpresi dall’accaduto e si sono chiesti il perché di questo gesto.

Così durante la puntata di GF Vip Party Giulia Salemi ci ha regalato questa chicca che, a detta sua, non sapevamo nemmeno i suoi affezionati fan! Sarà curioso capire se Cristiano Malgioglio risponderà alle parole dell’ex compagna d’avventura.

