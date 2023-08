NEWS

Nicolò Figini | 4 Agosto 2023

Ecco il divertente video in cui Giulia Salemi tenta di tuffarsi maldestramente in mare da una barca

Il tuffo di Giulia Salemi

Come ben sappiamo Giulia Salemi non tornerà al Grande Fratello a settembre. Al suo posto, alla postazione social, dovremmo vedere la speaker radiofonica Rebecca Staffelli. Qualche settimana fa la stessa influencer ha commentato la sua uscita di scena annunciando anche alcuni nuovi progetti:

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò presto. Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi‘, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante.

Mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team lavoriamo da tre anni che si chiamerà ‘Casa Prelemi‘. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo“.

Mentre aspetta di portare a compimento questi nuovi lavori, quindi, Giulia Salemi ha deciso di godersi una vacanza al mare insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. Nel video qui sotto, per esempio, la possiamo vedere in un momento molto divertente, ovvero quello del tuffo. Forse aveva paura oppure non si è mai lanciata in tale impresa. Però il suo modo di tuffarsi ha fatto divertire il web e tutti i presenti.

Alla fine, però, ce l’ha fatta e ha fatto il bagno in mare. Voi cosa ne pensate del suo tuffo? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.