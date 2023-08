NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Paola e Chiara in concerto cantano Dolceamaro in omaggio a Barbara d’Urso, presente tra il pubblico: la conduttrice si commuove

L’omaggio di Paola e Chiara per Barbara d’Urso

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Paola e Chiara hanno annunciato la tanto attesa reunion dopo ben 10 anni di assenza dalle scene musicali. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Furore, che è diventata una vera hit, le sorelle Iezzi hanno rilasciato il loro nuovo album, Per Sempre, e contemporaneamente sono partite per un tour che le sta portando in giro in tutta Italia. Grande soddisfazione dunque per le due artiste, che da più di 20 anni sono nel cuore del grande pubblico. In queste ore intanto, proprio durante uno dei concerti, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Tra il pubblico del live infatti a sorpresa c’era nientemeno che Barbara d’Urso, e così le Iezzi hanno deciso di omaggiare la conduttrice, che di recente è finita al centro dell’attenzione mediatica. Sul palco così le due cantanti hanno intonato la celebre Dolceamaro, brano interpretato proprio dalla presentatrice. A quel punto Barbara si è commossa e il video del momento ha fatto il giro del web.

Paola e Chiara nel mentre proseguono il loro tour, che anche nelle prossime settimane le porterà in giro per tutto il paese. Ma come è nata l’idea della reunion? Ecco cosa hanno rivelato in merito le sorelle Iezzi:

“L’idea è venuta durante la fashion week, quando per puro caso ho fatto il deejayset in vetrina in un negozio. Ho chiesto a Chiara di passare per bere una cosa e da un video è diventato tutto virale sul web. La voce del web era sempre più grande. Io e Chiara ci siamo guardate e abbiamo pensato che forse era il momento di ritrovarsi artisticamente. Jovanotti ci ha invitato a un evento, Gianni Morandi nel backstage ci ha detto che dovevamo fare Sanremo insieme. Così abbiamo mandato un pezzo ad Amadeus”.