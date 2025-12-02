La conduttrice racconta le sue incertezze da giovane mamma e chiede aiuto sui social: “Faccio bene o sto sbagliando?” Una…

Una mamma come tante: Giulia Salemi rompe il silenzio

La maternità è un viaggio straordinario, ma anche pieno di domande. Giulia Salemi lo sa bene e lo ammette pubblicamente. La conduttrice ha raccontato ai suoi follower il momento di crisi che sta vivendo con il piccolo Kian, mostrando un lato autentico e vulnerabile che ha subito attirato l’attenzione del web.

Il timore di aver “viziato” Kian

Tutto nasce da un dubbio che molte mamme conoscono: il bambino piange perché vuole stare in braccio o perché ha davvero bisogno? Kian, 11 mesi, cerca sempre il contatto con la sua mamma e Giulia teme che, accontentandolo, possa averlo “viziato”. Un pensiero alimentato anche dai commenti dei familiari, in particolare della nonna, convinta che il piccolo stia diventando troppo dipendente.

La confessione su Instagram: tra fragilità e bisogno di confronto

“Faccio bene o male?”, chiede Giulia sui social. Un messaggio semplice, ma carico di emozione. Racconta di non riuscire a lasciarlo piangere nella culla, di sentirsi combattuta tra ciò che sente e ciò che le viene consigliato. E aggiunge: alcune persone sostengono che sia giusto ignorare il pianto, altre che il distacco forzato possa creare problemi psicologici. Una confusione che tante mamme vivono, spesso in silenzio.

Una crisi normale, ma che vale come esempio

A 32 anni, alla sua prima esperienza, Giulia non ha paura di dire che non sempre sa come comportarsi. Un gesto di sincerità raro, soprattutto in un mondo dominato dall’apparenza. La sua è una piccola crisi, sì, ma diventa un messaggio importante: chiedere aiuto è un atto di forza, non di debolezza.