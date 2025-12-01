Sanremo, dopo l’annuncio dei 30 Big scelti da Carlo Conti, riflettori puntati sulla lunga lista dei “no”: veterani, cantautori e giovani promesse rimasti fuori dall’Ariston

Un contro-festival fatto di esclusioni

L’annuncio dei 30 Big di Sanremo 2026 ha acceso inevitabilmente l’altro lato della medaglia: quello degli esclusi. Carlo Conti, tornato alla direzione artistica del Festival, ha raccontato di aver valutato circa 300 candidature, ma solo una piccola parte è riuscita a superare la selezione. Una cifra che rende l’idea di quante proposte siano rimaste fuori dalla gara più popolare d’Italia.

I Jalisse e il loro 29esimo no!

Fedele alla tradizione instaurata negli ultimi anni, la coppia ha scelto i social per condividere con autoironia la propria reazione. Seduti sul divano, con il Tg in sottofondo, attendono il verdetto tra tensione e speranza. Alessandra cerca di stemperare l’attesa gonfiando dei palloncini, Fabio osserva…

Quando la lista finisce e il loro nome non viene pronunciato, sollevano due palloncini con la cifra “29”, trasformando la delusione in comicità. “E la saga continua!” grida Alessandra “Ventinove! Dai che si arriva cifra tonda il prossimo anno”. Fabio reagisce con spirito pratico: “Annamose a fa’ due spaghetti aglio e olio”, ma viene immediatamente richiamato alla quotidianità da Alessandra: “Ho i panni da stende, Fa”.

Veterani che non torneranno sul palco

Tra le assenze che fanno rumore figurano alcuni nomi storici dell’Ariston. Anna Tatangelo, Alex Britti e Nina Zilli erano dati da molti come possibili rientri, ma resteranno fuori almeno per quest’edizione. Sorprende anche l’assenza di Mr. Rain, amatissimo dal pubblico e reduce dal clamoroso successo di Supereroi, terza classificata nel 2023.

Pop e urban: esclusioni che dividono il pubblico

La scena pop e urban è tra quelle che registra più “no”. Artisti molto seguiti come Carl Brave, Fred De Palma, Frah Quintale e Il Tre non avrebbero superato le selezioni. A loro si aggiungono Chiara Galiazzo e il duo Benji & Fede, spesso citati tra i “papabili ritorni”, ma rimandati anche nel 2026.

Cantautori e indie fuori dai giochi

Neppure il cantautorato, sempre più protagonista negli ultimi anni, è esente da esclusioni importanti. Restano fuori Venerus, Aiello, Amara, Emma Nolde, La Nina e California (ex Coma_Cose), nome molto atteso per un debutto in solitaria che però, per ora, non arriverà.

Le giovani promesse che dovranno aspettare

Il taglio finale coinvolge anche i più giovani. Settembre, vincitore tra le Nuove Proposte con Vertebre, non passa tra i Big. Stessa sorte per Sarah Toscano, che nel 2025 aveva conquistato l’Ariston con Amarcord.