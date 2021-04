1 Giulia Salemi: “A L’Isola manderei…”

Ieri sera è tornato il consueto appuntamento con Isola Party, la trasmissione web condotta da Andrea Dianetti e Valeria Angione. Tra gli ospiti di ieri anche Giulia Salemi. La bella influencer ha parlato del reality che vede protagonista sua madre Fariba Tehrani, ma ha anche risposto alle domande dei due presentatori e dei fan.

Un utente ha chiesto a Giulia qualche concorrente del GF Vip 5, a cui ha partecipato anche lei e dove ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli, manderebbe a L’Isola dei Famosi. Ironicamente Giulia ha risposto “Andrei io”, per poi tornare a farsi seria e aggiungere. Ecco quanto estrapolato da Fanpage: “Come concorrente assolutamente no. Andrei solo in caso di necessità per salvare mia mamma e spronarla in caso di estrema difficoltà”.

Poco dopo, però, dopo averci pensato un po’, Giulia Salemi ha fatto il nome dell’ex vippone che manderebbe in Honduras. Il prescelto avrebbe comunque un compito ben preciso: “L’unica persona che potrei mandare in realtà è Pierpaolo, che vada a dare un po’ di conforto alla suocera e la vada a difendere, visto che lui è un cavaliere. Sono sicura che potrebbe fare la differenza e magari fare cambiare idea a un bel po’ di persone”.

Andrea Dianetti ha sottolineato, scherzando ovviamente, come a detta di molti, il genero dovrebbe stare lontano dalla propria suocera e che, difficilmente le due figure vanno d’amore e d’accordo. Molto divertita da questa idea, Giulia Salemi ha continuato: “Ma infatti lui non ne è al corrente, è una mia decisione. Andarci insieme? Io direi che è meglio fare una vacanza alle Maldive, anziché andare in Honduras. Ragazzi, a me viene l’ansia”.

A seguire Giulia Salemi ha raggiunto Ilary Blasi in studio per difendere mamma Fariba. Andiamo a rivedere quel momento…