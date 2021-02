1 L’abito di Giulia Salemi

È appena iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre siamo già entrati nel vivo del gioco. Protagonisti della serata sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che dopo le tensioni degli ultimi due giorni hanno avuto un confronto di chiarimento in diretta. Tutto si è risolto a meraviglia tra i due, e finalmente la coppia ha potuto voltare pagina.

Come sempre nel mentre gli utenti sul web sono stati conquistati dall’outfit della Salemi, che puntata dopo puntata ha sempre sfoggiato look mozzafiato, che hanno incantato il web. Ma cosa ha indossato questa sera l’influencer? Scopriamolo insieme.

Per la nuova diretta del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi, come ci svela Manuel Di Gioia, ha scelto un abito firmato Matteo Manzini. Tuttavia non è la prima volta che vediamo questo vestito sul piccolo schermo. Qualche tempo fa a sfoggiare lo stesso modello è stata Belen Rodriguez, durante una puntata di Tú sí que vales. Le scarpe scelte da Giulia invece sono firmate Casadei, ed un hanno un costo di 750 euro.

Look Giulia

Abito Matteo Manzini

(Stesso modello già indossato da Belen a Tu si que vales)

Sandali Casadei €750 #Gfvip #prelemi pic.twitter.com/ykDNxeakhK — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) February 8, 2021

Anche stasera il look di Giulia ha conquistato il web, e di certo anche per le prossime puntata l’influencer non deluderà le aspettative dei fan.