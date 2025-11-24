La coppia condivide momenti di pura dolcezza con il loro bambino: attimi quotidiani che sembrano piccole favole di famiglia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano a far parlare di sé con un carosello di immagini che ha fatto sciogliere il web. La coppia ha infatti pubblicato su Instagram una serie di scatti che racchiudono i momenti più dolci delle ultime settimane trascorse insieme al loro piccolo Kian, nato il 10 gennaio. A corredo delle foto, Giulia ha scelto una frase semplice ma potentissima: “I nostri ultimi ricordi di famiglia”, un modo per fermare nel tempo quelle emozioni che solo i primi mesi con un bambino sanno regalare.

Seguono poi un tenerissimo primo piano di Giulia e del suo bambino mentre si scambiano un bacio guardandosi negli occhi e un altro scatto che mostra Kian abbracciato a un enorme orsetto di peluche, un’immagine che sa di coccole e prime scoperte.

Tra le foto compare anche un ritratto di famiglia in cui Pierpaolo tiene in braccio Kian mentre Giulia li stringe entrambi in un abbraccio che profuma di casa. Non mancano momenti più intimi, come il riposino condiviso tra papà e figlio, o la manina del piccolo intrecciata con quella di Giulia, un dettaglio che ha fatto emozionare migliaia di follower.

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo continua a incantare il pubblico che li segue dai tempi del Grande Fratello Vip, dove si sono innamorati durante il Natale del 2021. Da allora la relazione è cresciuta senza perdere la sua spontaneità, fino alla nascita di Kian e al suo recente battesimo, festa che la coppia ha raccontato sui social con grande entusiasmo.

Per Pierpaolo si tratta del suo secondo figlio, dopo Leonardo, e più volte l’ex velino ha confessato di immaginare una famiglia ancora più grande.