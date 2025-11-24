La puntata di Belve del 25 novembre avrà come ospiti Filippo Magnini, Martina Colombari e Orietta Berti. Ci sarà anche un omaggio speciale a Ornella Vanoni.

Belve, gli ospiti della puntata

La nuova puntata di Belve, in onda il 25 novembre 2025, promette di essere ricca di emozioni e rivelazioni. Francesca Fagnani avrà come ospiti in studio due protagonisti di Ballando con le stelle: Filippo Magnini e Martina Colombari. I due, attuali concorrenti del talent show di Milly Carlucci, saranno protagonisti di un’intensa intervista in cui parleranno della loro esperienza in pista e di quanto il programma li abbia messi alla prova. Ma non solo.

Filippo Magnini, recentemente al centro di polemiche per le sue dichiarazioni contro i giudici, avrà l’opportunità di spiegare il suo punto di vista a Belve dopo quanto accaduto. La sua intervista promette di rivelare dettagli interessanti su quello che è successo dietro le quinte.

Anche Martina Colombari sarà in studio per parlare della sua avventura a Ballando con le Stelle. Recentemente, la sua famiglia è stata al centro delle cronache per la vicenda che ha coinvolto suo figlio, facendo molto discutere. La Fagnani avrà sicuramente modo di toccare anche questo delicato argomento, chiedendo a Martina di raccontare come ha vissuto la situazione.

Un altro grande nome che arricchirà la puntata sarà quello di Orietta Berti, che si racconterà in prima serata a Belve. La sua intervista sarà sicuramente uno dei momenti più attesi, dato il grande affetto che i pubblico nutre nei suoi confronti. Spazio ovviamente anche al siparietto con Maria De Filippi.

Ma non finisce qui: in puntata, come ripreso da Fanpage.it ci sarà anche un momento speciale dedicato a Ornella Vanoni. Francesca Fagnani, infatti, ha annunciato che renderà omaggio alla grande artista scomparsa da poco, ricordandola pubblicamente e omaggiando la sua memoria. Non è escluso che venga riproposta l’intervista che la Vanoni rilasciò nel 2023, un momento che resterà nella storia del programma.

Una serata di emozioni e rivelazioni, la puntata di Belve del 25 novembre sarà un appuntamento imperdibile per tutti i telespettatori.

