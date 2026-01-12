A seguito di quanto sta accadendo in questi giorni in Iran, Giulia Salemi interviene sui social e lancia un appello.

Le parole di Giulia Salemi

Chi è aggiornato sui recenti fatti di cronaca sa bene cosa sta accadendo in Iran. Milioni di cittadini da giorni sono scesi per le strade per protestare e manifestare contro la Repubblica islamica, chiedendo la libertà. La risposta del governo non si è fatta attendere ed è stato così aperto il fuoco sulla folla. In queste ore dunque a intervenire sui social è stata Giulia Salemi, che come in molti sapranno ha origini iraniane. La celebre influencer, con un lungo video postato sui suoi profili ha deciso di dire la sua, scendendo in prima linea per questa causa.

L’ex gieffina ha dunque lanciato un appello, invitando il mondo intero a non distogliere l’attenzione su quanto sta accadendo in Iran. Visibilmente emozionata e commossa, Giulia Salemi ha dichiarato:

“Non si può rimanere in silenzio davanti a questa violenza. Io vivo nell’angoscia perché da giorni non riusciamo a contattare i nostri familiari a Tehran. Immaginate cosa significhi questo per chi in Iran sta lottando. Eppure, nonostante la paura, il coraggio del popolo iraniano brilla più forte. Davanti a questo coraggio immenso noi non possiamo restare indifferenti. Non distogliamo lo sguardo da ciò che sta accadendo. Possiamo fare la differenza tenendo alta l’attenzione”.

Le parole di Giulia Salemi naturalmente nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web. In molti intanto si sono schierati dalla parte dell’influencer nel sostenere questa causa, che da giorni fa discutere il mondo intero.

