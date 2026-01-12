Stop al freddo! Torna l’alta pressione sull’Italia: ecco tutte le previsioni meteo della settimana. Andiamo a scoprire che tempo farà nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo della settimana

Andiamo a leggere tutte le previsioni meteo per la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026. Nei prossimi giorni l’ondata di gelo si arresta sull’Italia e le temperature tornano finalmente a rialzarsi.

Già a partire dalla giornata del 12 gennaio, assisteremo a un miglioramento del tempo in gran parte delle regioni. Non mancheranno tuttavia gelate notturne, previste su aree pianeggianti e vallate. Qualche precipitazioni si verificherà invece su Liguria e alta Toscana.

Martedì 13 assisteremo invece a temperature in rialzo. Previste però piogge su alto Toscana e Campania meridionale. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio arriva l’alta pressione. Tuttavia lo stop all’andata di freddo non fermerà le piogge. In Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania infatti sono previste precipitazioni. Schiarite invece sulle regioni meridionali.

Le temperature in rialzo, come ci svelano le previsioni meteo, avranno però vita breve e già nel fine settimana tornerà il freddo. Da venerdì 17 gennaio infatti è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che colpirà inizialmente il Nord-Ovest e successivamente il Centro-Nord. Non mancheranno temporali in particolare al nord, che si estenderanno fino alla giornata di sabato 17 gennaio. In seguito le precipitazioni raggiungeranno anche le regioni centrali.

Domenica 18 gennaio nuove perturbazioni colpiranno l’Italia, interessando la maggior parte delle regioni, fatta eccezione per l’estremo Sud.

CREDITI FOTO: Luca Ponti / Ipa Agency / IPA

