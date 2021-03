1 Giulia Salemi conquista il web con il suo look

A Live Non è la d’Urso ieri Barbara d’Urso ha avuto il piacere di accogliere Giulia Salemi. L’influencer italo persiana oltre a difendersi dalle 5 agguerrite sfere ha manifestato anche tutto il suo amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli, che ha conosciuto nel corso di quest’ultima edizione del GF Vip. E ha perfino negato un confronto al suo ex fidanzato Abraham Garcia, che non sembra averla presa benissimo. Ad incuriosire, però, non solo le dichiarazioni fatte in puntata, ma anche il look sfoggiato dalla gieffina.

Giulia Salemi per la puntata di ieri ha indossato un completo firmato Saint Laurent, brand che le abbiamo visto vestire anche durante l’esperienza nel reality show di Canale 5. Anche gli orecchini scelti per l’appuntamenti di ieri sono dello stesso identico marchio.

Ecco le curiosità pubblicate sul profilo dell’influencer su Instagram…

Se la pagina ufficiale di Giulia Salemi ha dato qualche indizio circa l’outfit indossato, l’esperto di moda Manuel Di Gioia sull’account Twitter ha approfondito l’argomento, dando ulteriori informazioni circa questo sofisticato look. Il blazer che la gieffina ha indossato ieri ha un costo complessivo di 2189 Euro, mentre la camicia 790 Euro. Anche stavolta, quindi, l’ex concorrente del programma di Alfonso Signorini ha stupito tutti!

