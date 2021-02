1 Il bellissimo outfit di Giulia Salemi

Siamo nel pieno della seconda puntata settimanale del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche da affrontare e che coinvolgono anche Giulia Salemi, una delle protagoniste di questa edizione. L’influencer, però, come in ogni messa in onda, i fan della trasmissione sono curiosi di conoscere tutte le curiosità circa gli outfit dei vipponi. Dopo quello di Dayane Mello, Sonia Lorenzini ed Elisabetta Gregoraci, concentriamoci su un’altra gieffina.

Se lunedì scorso Giulia Salemi ha scelto di vestito che abbiamo già visto alla showgirl Belen Rodriguez, questa sera l’influencer ha voluto rinnovarsi con un abito giacca e pantalone nero, molto sexy. I capelli invece sono legati. La gieffina ha scelto infatti di fare uno chignon.

Ma cosa indossa questa sera Giulia Salemi? Stando a quanto riportato dall’esperto di moda, Manuel Di Gioia, questa sera la gieffina ha scelto il prestigioso brand Amen. Il costo è di circa 1535 Euro. Invece i sandali sono firmati Casadei e costano la bellezza di 725 Euro.

Queste tutte le curiosità, quindi, circa il completo che Giulia Salemi ha scelto per la puntata di questa sera. Che ne dite?