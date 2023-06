NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

Uomini e donne

Il retroscena su Tina Cipollari

Negli ultimi mesi ad arrivare a Uomini e Donne nelle vesti di Cavaliere è stato Elio. Fin dal primo momento però tra il protagonista del Trono Over e Tina Cipollari non c’è stato un bel feeling, al punto che i due si sono duramente scontrati in diverse occasioni. I toni durante le loro liti si sono inoltre sempre scaldati, e proprio Elio ha minacciato di querelare la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi. Anche in una delle ultime puntate della stagione, il Cavaliere e la Cipollari sono arrivati ai ferri corti, e la stessa conduttrice è stata costretta a intervenire, mettendosi tra loro. La De Filippi come se non bastasse aveva anche chiesto a Elio di tornare sui suoi passi, e di evitare di procedere per vie legali contro Tina.

Nonostante inizialmente il protagonista del Trono Over avesse accettato di ritirare la querela però, qualche settimana fa si è mormorato che il Cavaliere avesse chiamato i suoi legali per denunciare la Cipollari. Adesso come se non bastasse emergono nuovi retroscena, che stanno già facendo discutere il web. Scopriamo di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta il portale Anticipazioni Tv, sembrerebbe che a seguito della presunta querela di Elio, Tina Cipollari possa trovarsi a pagare una multa molto salata. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni, e non c’è alcuna prova concreta che dimostrerebbe che le cose stiano davvero così.

Attualmente infatti la Cipollari non è ancora intervenuta per commentare i gossip, ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più. Il pubblico intanto si chiede anche se Elio farà ritorno in studio in occasione della prossima edizione di Uomini e Donne, che debutterà su Canale 5 a partire da settembre. Non resta che attendere però per scoprirlo.