Scopriamo insieme qual è il significato di Kian, il nome che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scelto per il loro bambino.

Il significato del nome del figlio di Giulia Salemi

Sebbene sia nato il 10 gennaio, solo ieri Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato al mondo dei social di essere diventati genitori del loro bambino. E ieri durante la puntata del Grande Fratello hanno realizzato un piccolo collegamento per dare la lieta notizia. Il nome scelto dalla coppia per il è molto particolare. L’influencer e lo showman infatti hanno deciso di chiamare il loro piccolo, Kian.

Il neo arrivato porta entrambi i cognomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, proprio in quest’ordine. Anche se i più anziché soffermarsi si questo dettaglio si stanno domandando piuttosto su quale sia il significato del nome Kian. Perché il figlio di Giulia e Pierpaolo si chiama così? Una scelta che ha sorpreso tanti fan e non, che si sono posti questo quesito.

Sembra molto probabile sia stata Giulia Salemi a scegliere il nome o comunque proporlo a Pierpaolo Pretelli, dato che si tratta di una parola persiana (come le sue origini). Kian (کیان) infatti significa “regno”, “terra” o “reale”.

Il nome del figlio di Giulia Salemi pare sia associato alla grandezza e alla maestosità. Viene utilizzato spesso per evocare un legame alla tradizione e un senso di nobiltà. Si potrebbe tradurre anche come “Re”. Anche Alfonso Signorini ieri in puntata ha per l’appunto ricordato questo particolare sul nome del neo arrivato in casa Salemi-Pretelli.

E voi conoscevate già il significato del nome Kian? Vi piace? Che ne pensate?

Novella2000.it e Novella 2000, intanto, porgono ancora i migliori auguri alla coppia per questa lieta notizia! Congratulazioni da tutti noi.