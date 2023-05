NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2023

Sanremo 2024

Amadeus parla dei presunti emissari Rai a Sanremo Giovani

In questi giorni a farsi strada sul web è stata un’indiscrezione lanciata da Il Corriere della Sera. Stando a quanto riportato dalla nota testata, era sembrato che alcuni emissari Rai avessero preso parte ai casting di Sanremo Giovani per evitare la presenza sul palco di “profili alla Rosa Chemical”. Proprio il cantante, che come è noto ha preso parte all’ultima edizione del Festival della canzone italiana, ha diviso il pubblico, facendo parlare a lungo di sé. Per questo motivo, sempre secondo quanto riportato, la Rai avrebbe deciso di giocare d’anticipo, inviando degli emissari ai casting della kermesse musicale. Questo quanto si leggeva sul Corriere:

“Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione”.

La notizia naturalmente in breve ha fatto il giro del web e in questi giorni ha fatto a lungo discutere i social. Questa mattina tuttavia a rompere per la prima volta il silenzio è stato lo stesso Amadeus, che in queste settimane sta lavorando senza sosta non solo a Sanremo Giovani, ma anche a Sanremo 2024. Nel corso della diretta di Viva Rai 2 così il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha ufficialmente smentito le voci di corridoio, affermando: “Non ci sono agenti segreti che controllano niente”.

Pare dunque che Amadeus stia proseguendo il suo lavoro senza intoppi, insieme all’amministratore delegato. Senza dubbio c’è grande attesa per la prossima edizione del Festival della canzone italiana, che senza dubbio anche stavolta sarà un successo assicurato. Ad Amadeus e a tutta la squadra Rai dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.