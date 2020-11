1 GF Vip: dopo una clip su Enock, Giulia Salemi polemica, fa delle precisazioni

L’ultima entrata al GF Vip, Giulia Salemi ha già attirato l’attenzione dei vipponi. Tutti hanno accolto con grande entusiasmo il suo arrivo, in particolare Enock Barwuah. Il calciatore e fratello di Mario Balotelli ha speso bellissime parole in confessionale per la nuova coinquilina, di cui la stessa è venuta a conoscenza proprio nel corso della puntata di questa sera:

“Giulia è una persona che ama inserirsi e l’ho preso bene il suo ingresso. È una bellissima ragazza, quello si è visto. Poi è anche di compagnia. Non è la classica bella ragazza che rimane lì”.

Ha detto Barwuah molto felice di conoscere meglio l’influencer. Poi è stato mostrato un video in cui Stefania Orlando ha fatto notare come Giulia Salemi in un giorno sia riuscita ad attirare l’attenzione di Enock, a differenza sua.

Così Alfonso Signorini ha insinuato potesse esserci del tenero tra Enock Barwuah e Giulia Salemi, ma la giovane non l’ha presa benissimo.

Enock ha osservato molto Giulia… e sembra esserci già un ottimo feeling tra i due! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/69woakq4F1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2020

Giulia Salemi, però, non si è detta per nulla d’accordo con le parole di Alfonso Signorini, il quale ha dichiarato come sia difficile smuovere uno sulle sue come Enock. Per tale ragione, un po’ stizzita ha voluto fare le dovute precisazioni:

“Ragazzi siete terribili, non ho parole” – ha esordito Giulia che ha proseguito – “No, vabbè mi dissocio! Partiamo subito così. A parte che avete messo musichette strane che mi ricordano qualcosa. Siete fuori pista. Ve lo dico subito. Off limits ragazzi fidanzati, sposati o con flirt in corso. Sia chiaro, che passi questo messaggio. Io sono una buona logorroica e quindi dopo essere rimasta sola per 21 giorni ho parlato con tutti e ho cercato di tirare fuori gli animi”.

E ancora Giulia Salemi ha aggiunto:

“Spero di esserci riuscita anche con Enock. È un bellissimo ragazzo come tutti gli altri. No Alfonso, ti prego. Non cercate di farmi fare l’accoppiata. Abbiamo già dato! E comunque no, non mi interessa. È fidanzatissimo. Abbiamo fatto la torta per la sua ragazza… Ho la vostra benedizione…DA SINGLE!”.

Una volta uscita dal confessionale Giulia Salemi è parsa piuttosto stranita. Così i vipponi hanno chiesto lei cosa fosse successo, ma la stessa (come chiesto da Signorini) ha tagliato corto ed è stata piuttosto enigmatica.