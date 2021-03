1 Il programma di Giulia Salemi

Gran bella notizia per Giulia Salemi in queste ultime ore. L’influencer italo-persiana ha fatto sapere, infatti, che nelle prossime settimane (per la precisione dal 16 aprile 2021) condurrà un programma su Mediaset Play. Si tratta del format Salotto Salemi , che la gieffina già aveva portato sui social e che ora sbarca sulla rete online del Biscione. Tanta soddisfazione per lei, che su Instagram ha voluto informare i propri fan della lieta notizia, dove ha spiegato anche in cosa consiste la trasmissione, per chi non lo sapesse:

“SALOTTO SALEMI, il format nato su Instagram in onda dal 16 Aprile su Mediaset Play.

Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato.

“Salotto Salemi” ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink.

Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “Salemi”. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no filter” dei nostri pensieri. Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Si”

Il programma di Giulia Salemi sarà composto di ben 6 puntate e andrà in onda ogni venerdì. Ma non è finita qui, perché, come ogni trasmissione che si rispetti, non possono mancare gli ospiti e l’influencer sembra averne in abbondanza. Tra questi sappiamo della presenza di Dayane Mello, con la quale ha condiviso l’esperienza del GF Vip 5 ed è grande amica. Ma anche Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, Arianna Cirrincione e, a sorpresa, Gaia Zorzi.

Ebbene sì, avete capito perfettamente. Sebbene i rapporti tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi siano tesi dopo quanto accaduto nella casa del GF Vip, la sorella del rampollo milanese ha accettato l’invito della fashion blogger. Magari le due durante il loro incontro avranno la possibilità di parlare anche di questo. E chissà che Gaia non possa fare proprio lei da tramite tra Giulia e Tommaso per un incontro chiarificatore. Vedremo cosa succederà.

Intanto Giulia Salemi si gode il momento. Tra qualche settimana parte il suo Salotto Salemi dove realizzerà make up speciali per le sue ospiti e si scambierà con loro delle confidenze. A Giulia rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura, un importante tassello per la realizzazione di uno dei suoi tanti sogni!