Andrea Sanna | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Durante la diretta del GF Vip Giulia Salemi punge i fandom per i continui insulti ai vipponi e lancia un appello

L’appello di Giulia Salemi ai fandom

In apertura di puntata stasera al GF Vip 7 Alfonso Signorini ha chiamato a centro studio Giulia Salemi per salutarla. Poco dopo però l’influencer ha fatto una riflessione. Per l’occasione infatti l’inviata social ci ha tenuto a fare un piccolo appunto e dare un messaggio ad alcuni utenti di Twitter:

“A volte esagerano. Perché? Io sono qui perché tu mi hai chiamato per Twitter, che è molto goliardico. È bello avere il fandom ed è bello quindi che ogni concorrente abbia qualcuno che lo supporta. Ma non che vada a denigrare la dignità di altre persone”.

Ha spiegato Giulia Salemi al GF Vip 7, per poi aggiungere: “Quello che poi criticano ad alcuni concorrenti, se loro fanno peggio o la stessa cosa non va a costruire niente di buono. Quindi io chiamo Twitter e sono qua per voi. Mi raccomando, ragazzi… diamoci una regolata e una calmata. Si può tifare con classe”.

Amici di Twitter, abbiamo un messaggio per alcuni di voi. Godiamoci insieme il grande spettacolo gi #GFVIP e divertiamoci! ❤️ @GiuliaSalemi93 @alfosignorini pic.twitter.com/lq9HgVuBbJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2023

Con queste parole quindi Giulia Salemi ha invitato il pubblico a prendere il GF Vip 7 come un gioco, a partecipare sì attivamente con i commenti, ma cercare di essere quantomeno un po’ più contenuti con determinate esternazioni.

Chiaramente il messaggio è rivolto a tutti coloro che talvolta esagerano e non riescono magari a contenersi con le parole. La stessa Giulia Salemi, infatti, ha fatto notare come sempre su Twitter ci sia anche una parte bella dei fandom che vive con più leggerezza il programma.

Staremo a vedere se quanto detto dall’influencer verrà accolto in maniera positiva dal popolo della rete e, magari, seguiranno il consiglio dato. Al momento le sue parole sembrano essere state piuttosto efficaci, dato che non mancano tweet con commenti di vario genere.

