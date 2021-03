1 Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli

Ieri sera Giulia Salemi ha regalato ai fan una bella diretta su Instagram in compagnia del giornalista Valerio Palmieri, che ha voluto sapere un po’ come vanno le cose dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Attualmente l’influencer si trova a Roma per degli appuntamenti di lavoro. Con la scusa ha il piacere di trascorrere del tempo a casa del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella Casa. La loro relazione ha fatto piuttosto discutere e diviso il pubblico ma, nonostante tutto, i due hanno lasciato perdere le dicerie e vivono la loro storia d’amore.

Proprio di questo ha parlato Giulia Salemi ieri con il giornalista di Chi e dopo aver scherzato un po’ ha detto:

“La convivenza va benissimo. Facevamo il countdown infinito dentro la Casa, anche perché la finale è stata prolungata per ben due volte e quindi non terminava mai. Non sembra quasi reale viversi nella realtà. Pierpaolo è il primo uomo che mi ha fatta sentire donna. Che significa? Siamo in fascia protetta (ride). Lo intendo in senso metafisico, platonico, mentale ma anche fisico. Per un’insicura cronica come me avere un uomo come lui a mio fianco che mi fa sentire migliore e unica mi aiuta, perché mi fa sentire speciale e soprattutto donna. È importante per me, mi permette di affrontare la vita in modo differente”.

Ha raccontato Giulia Salemi, felice accanto al suo Pierpaolo Pretelli.