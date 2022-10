1 La replica di Giulia Salemi a Giovanni Ciacci

Dopo Tommaso Zorzi anche Giulia Salemi ha voluto dire qualcosa a proposito delle vecchie dichiarazioni rilasciate da Giovanni Ciacci a Novella 2000. Su il conduttore e la sua collega, così come su Giulia De Lellis, l’opinionista ed ex vippone ha dato il suo personale parere nell’intervista realizzata da Armando Sanchez: “Ho paura che Zorzi sia privo di contenuti. Per me gli influencer non dovrebbero fare TV, perché hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. Scomparse”.

Parole queste che, dopo l’eliminazione di Giovanni Ciacci dalla Casa del GF Vip 7 sono riapparse sul web e a rispondere oltre a Tommaso Zorzi è arrivata anche Giulia Salemi. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’influencer e conduttrice, ora nel ruolo di voce del web nel reality show, ha voluto dire la sua circa le affermazioni dell’opinionista:

«Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta».

Ha concluso Giulia Salemi, come al solito sempre molto schietta e diretta nel dire ciò che pensa. Nel corso della chiacchierata con la rivista, l’influencer ha avuto modo di parlare anche del caso Marco Bellavia e prenderne le difese. Continua…