Nicolò Figini | 14 Febbraio 2023

Le prime parole di Giulia Salemi

Ieri sera, in diretta al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha rivelato al conduttore e a tutto il pubblico di star attraversando un momento molto difficile nella sua relazione con Pierpaolo Pretelli. I due, infatti, sono in crisi e al momento stanno facendo del loro meglio per superarla. Ha rivelato che non c’entrano tradimenti o terze persone. Queste le sue parole esatte:

“Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”.

In queste ultime ore, poi, Giulia Salemi è tornata sui social rompendo il silenzio e ringraziando tutti i fan per il supporto che le stanno dando. Poi ha voluto lanciare anche un appello chiedendo ai follower di non essere troppo insistenti. L’influencer e Pierpaolo vorrebbe risolvere le loro questioni in privato:

“Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni“.

Vedremo se le persone riusciranno a rispettare le loro volontà. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.